Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

TORREIRA: 'KIRMIZI KARTLARA İSYAN”

Beşiktaş maçlarına değinen Torreira, “Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun.” dedi.

'DÜNYANIN EN İYİLERİ VALVERDE, OSIMHEN VE MBAPPE'

Dünya futbolundaki en iyi oyuncularla ilgili de görüş belirten Torreira, Federico Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappé’yi zirvede gördüğünü söyledi.

'GALATASARAY AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLABİLİR'

Geleceği hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, “Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular.” ifadelerini kullandı.