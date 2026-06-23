Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son dönemde hakkında Boca Juniors ile ilgili çıkan transfer söylentilerine net bir yanıt verdi.

TORREIRA: 'OLABİLDİĞİNCE UZUN SÜRE GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM'

Arjantin'de yayın yapan Yotutube kanalı Picado TV'ye açıklamalarda bulunan Torreira, "Son zamanlarda Boca'da oynamaya yaklaştın mı?" şeklinde gelen soruya "Hayır, asla yakın olmadım." diye karşılık verdi ve şöyle konuştu:

"Bazen bunları söylediğimde benim için hayal satıyor bile diyorlar. Bunu kulübe duyduğum sevgiden ve aşktan dolayı söylüyorum ama aynı zamanda içinde bulunduğum gerçekliği de anlıyorum. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var. Daha tamamlanması gereken 2 yılım daha var ve muhtemelen sözleşme yenileyeceğiz. Orada çok mutluyum. Bana ve aileme gerçekten çok iyi davranmışlarken, başka takımlar hakkında konuşmak çok haksızlık olur. Niyetim olabildiğince uzun süre Galatasaray'da kalmak. Sonrasında, bir gün Boca ihtimali gerçekleşirse isterim, olmazsa da ne yapalım..."

'ICARDI'NİN GALATASARAY İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMASINI DİLİYORUZ'

Kendisi gibi sürekli Arjantin takımlarıyla transferde adı anılan takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de geleceğiyle ilgili konuşan Torreira, "Mauro Icardi, herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek derecede harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması." ifadelerini kullandı.

'BIELSA'NIN KARARINDAN DOLAYI CANIM YANDI'

Son olarak Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda olmamasının kendisini üzüp üzmediğiyle ilgili soruya da yanıt veren 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Evet, çok fazla üzüldüm. Dün maçı dışarıdan izlemek tam bir ıstıraptı. Bielsa'nın takımı düşünerek en iyi kararları aldığını anlıyorum ama dürüst olmak gerekirse canım yandı, çünkü çok çalışıyorum. Dört yıldır Galatasaray'dayım ve her zaman en üst seviyede rekabet ediyorum." dedi.