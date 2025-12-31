Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir Youtube programında Boca Juniors ile ilgili çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi.

TORREIRA: 'BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İÇİN CAN ATIYORUM'

FIX TV'ye konuşan tecrübeli oyuncu Boca Juniors forması giymek istediğini gizlemeyerek bu durumun yalnızca kendisine bağlı olmadığını belirtti.

Torreira Boca Juniors'a olası transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğiN başka olduğunu da anlıyorum.

Şu an Galatasaray’la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor: ‘Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?’ diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem. Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca’da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta.

Eğer bir gün olursa diye hazırlık yapıyorum ama olmazsa diye de hazırlanıyorum. Çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca’da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca’nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Umarım bir gün olur."