Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira maç sonrası açıklamalarda bulundu.

TORREIRA: 'TARAFTARIN ZİYARETİ ÖNEMLİYDİ'

Hafta için taraftarların takımı ziyaret etmesinin önemli bir motivasyon olduğuna değinen Torreira, "Son maçta canımız yanmıştı. Önemli bir avantajımız vardı. Rakibimizin hemen arkamızda olduğunu bildiğimiz için farkı korumak istiyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız bizi ziyaret etti. Bu da çok önemliydi. Sonrasında farklı bir performans sergiledik. Son dakikalarda zorlanmamız normal. Deplasmanda bu tür maçlar zorlu oluyor." sözleriyle Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

Kupa maçına odaklanacaklarını ifade eden tecrübeli orta saha oyuncusu Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

DERBİ SÖZLERİ

Torreira derbiyle ilgili şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak. 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."