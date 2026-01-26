Süper Lig'in yıldız futbolcuları aldıkları yüksek maaşları ile dikkat çekerken lüks yaşamları ile de sık sık gündeme geliyor.

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın haberine göre Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Kemerburgaz semtinde 150 milyon TL'lik lüks villa alımı için harekete geçti. Torreira'nın villanın satın alınması için imza atması bekleniyor.

FUTBOLCU VE YÖNETİCİLER TAŞINIYOR

Öte yandan Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin tamamlanarak faaliyete geçmesi ile çok sayıda yönetici ve futbolcu da aynı lokasyonda yaşamaya başladı.

Galatasaray'ın bir diğer yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz da 200 milyon TL'lik villayı 175 milyon TL'ye anlaşarak satın almıştı. Victor Osimhen, Okan Buruk ve son olarak Leroy Sane de aynı bölgeye taşınmıştı.