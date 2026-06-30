Toroslar’da yörük mesaisi başladı

Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan Celal Çay ise, "Şu anda Torosların eteğindeyiz. Bu yıl bolca yağmur olduğu için, otlar çok fazla Toroslarda. Hayvanlar yeteri kadar doyuyor, çobanlar çok mutlu. Çok güzel bir doğa var. Geçtiğimiz birkaç yıl çok kuraktı. Kurak olması sebebiyle buraları böyle yeşil göremiyorduk. Hatta buralarda hayat bitecek diyorduk ama bu yıl o biten hayat tekrar canlandı. Çok güzel bir ortam oluştu. Hayvanlar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Yaşam yeniden başladı Toroslarda" diye konuştu.