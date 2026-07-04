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Kaynak: DHA

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında klima kullanımına bağlı oluşabilecek yük artışlarına karşı şebekeyi güçlendiriyor.

Bu kapsamda, 2025-2026 döneminde yüzde 80 ve üzeri yük seviyesine ulaştığı belirlenen ve yaz aylarında aşırı yük nedeniyle kesinti riski taşıyan bölgeler analiz edilerek 27 proje planlandı.

Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde toplam 30 mahalleyi kapsayan çalışmalar etaplar halinde yapılıyor.

Bütçesi 153,4 milyon lira olan program kapsamında 34 yeni trafo ile 25,6 megavolt-amper (MVA) ilave güç oluşturuluyor.

Öte yandan 198 direk, 44 bin 878 metre Alçak Gerilim ve 16 bin 583 metre Yüksek Gerilim kablo tesis edilerek şebekenin yaz dönemindeki yüksek talebe daha dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmaların 19'u tamamlanırken kalan projelerin 20 Temmuz'a kadar bitirileceği belirtiliyor.