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Serie A ekiplerinden Torino’da yeni sezon öncesi hazırlıkları sürerken, Emirhan İlkhan’dan gelen sakatlık haberi teknik heyeti endişelendirdi.

KAS SAKATLIĞI TESPİT EDİLDİ

Hazırlık maçında forma giyemeyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk kasında problem tespit edildi. Sky Sport’un haberine göre Emirhan, yaşadığı sakatlık nedeniyle Pinzolo karşılaşmasında görev alamadı.

DETAYLI KONTROLLER YAPILACAK

Genç futbolcunun önümüzdeki saatlerde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. İlk değerlendirmelerin ise çok olumlu olmadığı ifade ediliyor.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Torino cephesinde, Emirhan İlkhan’ın sakatlığının ciddi olabileceği ve sahalardan uzun süre uzak kalabileceği yönünde endişe hakim. Yapılacak tetkiklerin ardından oyuncunun dönüş süresi netlik kazanacak.

PLANLARI ETKİLEYEBİLİR

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken Emirhan’ın, yeni teknik direktör Ignazio Abate’nin planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan bu sakatlık, genç oyuncunun sezon öncesi hazırlık sürecini ve takıma adaptasyonunu olumsuz etkileyebilir.