İtalya Serie A'nın son haftasında sonucu merakla beklenen Torino-Juventus derbisi öncesi iki takım taraftarları arasında arbade yaşandı.

ÇIKAN OLAYLARDA YARALANAN VE TUTUKLANAN TARAFTARLAR VAR

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; maç öncesi çıkan olaylarda 1'i ağır olmak üzere birçok kişi yaralanırken çok sayıda taraftar da tutuklandı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alabilmesi için mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu derbi maç, yaşanan gelişmelerden sonra ertelendi.

JUVENTUS TARAFTARLARI LOCATELLI'Yİ UYARDI

Futbolcular soyunma odasına girerken Juventus taraftarlarından takım kaptanı Locatelli'ye de bir uyarı yapıldı. Juventus taraftarları maçın oynanmamasını, oynanması halinde ise sahaya atlayacaklarını bildirdi. Locatelli durumu hakemlere iletti.

MAÇ 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLAYACAK

Uzun bir süredir askıda kalan maçla ilgili resmi açıklama geldi. Torino-Juventus maçının TSİ 22:45'te yani 1 saat geç başlayacağı açıklandı.

JUVENTUS TARAFTARLARI TRİBÜNÜ BOŞALTTI

Juventus taraftarları maçın oynanacağının açıklanmasının ardından deplasman tribününü boşalttı. Taraftarların takımı sahaya çıkmalarından dolayı protesto ettiği iddia ediliyor.

EMİRHAN İLKHAN 11'DE, KENAN YILDIZ YEDEKTE

Torino-Juventus maçı aynı zamanda Türk futbolcular Emirhan İlhan ile Kenan Yıldız'ı da karşı karşıya getirdi. Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ın ilk 11'de başladığı derbide Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle riske edilmeyerek yedek kulübesinde yer aldı.

KRİTİK DERBİ GEÇ DE OLSA BAŞLADI

Uzun yıllara dayanan ezeli rekabette ilk kez son haftaya denk gelen kritik derbi 1 saat gecikmeli olarak başladı.