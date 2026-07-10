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Kaynak: İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Uyuzdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopterlerle havadan müdahale edilirken, çok sayıda arazöz ve personel de karadan söndürme çalışmalarına katıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

Söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi ekipleri de araç, ekipman ve personeliyle destek verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olası hayvan tahliyeleri ve tedavi ihtimaline karşı bölgede hazır bekletilirken, zabıta ve belediye personeli de yangının yayılmasını önlemek için çalışmalara katkı sundu.

Ekiplerin erken ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.