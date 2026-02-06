İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidi, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla doldu. Bu sırada aracında mahsur kalan bir vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, siyasi tartışmalara da yol açtı.

OLAYIN ARDINDAN SİYASİ TARTIŞMA

Yurttaşın vefatından sonra AKP cephesinden belediyeyi hedef alan açıklamalar geldi. Buna karşılık CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yazılı bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

Güç, alt geçidin mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) ait olduğunu belirterek, belediyelerin haksız yere suçlandığını ifade etti.

TCDD'NİN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Güç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu alan, tapu kayıtlarına göre TCDD mülkiyetinde görünmektedir ve ilgili güzergâh resmî kayıtlarda yol statüsünde yer almamaktadır. Bu nedenle burada yapılacak her türlü yapısal müdahale ve faaliyet TCDD'nin iznine tabidir."

Olayın yaşandığı alt geçidin, geçmişte TCDD tarafından basit bir menfez tipi geçiş olarak inşa edildiğini değerlendirdiklerini ekleyen Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır demiryolu hatlarında gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle çok sayıda alt ve üst geçit inşa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

SİYASİ ALGI OPERASYONLARINA TEPKİ

CHP İl Başkanı, yaşanan elim olayın siyasi algı operasyonlarıyla belediyelere mal edilmeye çalışılmasını eleştirdi.

"Bu tutum, ilgili bakanlığın görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen sorumluluktan kaçan bir yaklaşımın göstergesidir" diyen Güç, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.