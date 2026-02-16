YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Sıcak Kulis

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde, Mehmet Ağar kadrolarının korunup kollandığı daha sonra göreve gelen Ali Yerlikaya döneminde kısmen tırpanlanabildiği de bir Anakara gerçeği.

Başkentte, güvenlik koridorlarında, önümüzdeki günlerde 30-35 civarında il Emniyet Müdürü ile bir o kadar Vali’nin görevlerinde değişiklik yapılacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. YENİÇAĞ’ın güvenlik kulislerinden ulaştığı bilgilere göre konuşulanlar özetle şöyle;

“Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in getirilmesine AKP içinde kısmen de olsa tepki var. Ayrıca eski Bakan Yılmaz Tunç’un görevden alınmasından sıkıntılı olanlar da var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilerleyen günlerde parti içine yönelik olarak bunun gereğini yapacaktır.

Önümüzdeki günlerde ise kara para operasyonlarına yönelik olarak 30-35 arası yeni Vali ve Emniyet müdürü göreve gelebilir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı operasyonlarda ekip olarak hareket edecekler. Bunun da nedeni çok büyük bir kara paranın bazı Kürt kökenli isimler ve Suriyeliler üzerinden sisteme sokulmak istenmesi. Akın Gürlek’in İstanbul’da yaptıkları tepki görse de bu operasyonları yapması için bu göreve getirildi ve operasyonların koordinasyonunda önemli görevler üstlenecek.

Yine önümüzdeki günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü içinde önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Soylu ve Ağar ekibinin önemli isimleri görevden alınabilir. Mehmet Ağar’ın, yeni İçişleri Bakanı’na ziyareti bu anlamda sonuç verebilir mi?.. Bilinmez…

Ankara’nın güvenlik kulislerinde “umut hakkı” konusunda dolaşan son söylenti ise şu şekilde;

“Abdullah Öcalan ya da PKK’lılar için özel bir af çıkmayacak. Bazı yasalarda, özellikle infaz konusunu ilgilendiren yasalarda değişiklik olacak. Bundan sonra muhalefet bunu anayasaya eşitlik ilkesine aykırı bularak Anayasa Mahkemesi’ne götürecek. Kararı AYM vermiş olacak. Sonuçta, Türkiye bu kararlara uygun biçimde Öcalan ve FETÖ’cülerin bir kısmını (bankalara para yatıranlar ya da buna benzer konularla caza alanlar) genel affa gidecek. Yapılan tartışmalar bunun alt yapısını hazırlamak için.”