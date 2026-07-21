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Kaynak: DHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralanan bir kişi hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

AYAĞINDAN VURULDU

Olay, saat 22.30 sıralarında Çamurlu Mahallesi Venk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ş.E., S.M. ve M.K. görüşmek üzere bölgede bir araya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu M.K., sağ ayak topuğundan yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

KAN İZLERİNİ TAKİP EDEN POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yol üzerindeki kan izlerini fark ederek inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kan izlerinin hastaneye kendi imkanlarıyla giden M.K.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 bıçak, 1 dolu tüfek kartuşu, 4 boş kartuş ve bir çift terlik ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ş.E. ile S.M.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.