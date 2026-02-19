Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sonrası taze meyve ve sebzede pestisit denetimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, hal esnafı ve paketleme izni bulunan işletmelere resmi kontrol esasları, hijyen şartları ve izlenebilirlik sistemleri detaylı şekilde anlatıldı. Amaç, üretimden tüketime kadar gıda güvenilirliğini güçlendirmek ve halk sağlığını korumak.

Gıda güvenilirliği konusunda sahadaki denetim ve eğitim faaliyetlerini artıran Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sonrası pestisit uygulamalarına yönelik bilgilendirme toplantılarına hız verdi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen program, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Alaattin Bal koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantıya kontrol görevlileri ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Toptancı hali esnafı ve meyve-sebze paketleme izni bulunan işletmelere yönelik yapılan toplantılarda, mevzuat çerçevesinde uygulanması gereken kurallar ayrıntılı şekilde ele alındı.

“RESMİ KONTROL ESASLARI DETAYLANDIRILDI”

Program kapsamında özellikle hasat sonrası pestisit denetim uygulamaları üzerinde duruldu. Taze meyve ve sebzenin toptancı hallerine giriş sürecinde gerçekleştirilen resmi kontrollerin kapsamı ve usulleri katılımcılara aktarıldı.

Yetkililer, gıda zincirinin en kritik halkalarından biri olan hal girişlerinde yapılacak kontrollerin, tüketici sağlığı açısından belirleyici rol oynadığını vurguladı.

“İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ KRİTİK ÖNEMDE”

Toplantılarda ayrıca;

Ambalajlama ve paketleme faaliyetlerinde hijyen gereklilikleri

Gıda güvenilirliğinde izlenebilirlik sistemlerinin önemi

Denetimlerde dikkat edilmesi gereken temel hususlar

ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Yetkililer, kayıtlı ve izlenebilir üretimin hem üretici hem tüketici açısından güven ortamı oluşturduğuna dikkat çekti. İzlenebilirlik sistemlerinin etkin uygulanmasının, olası risklerin hızlı şekilde tespit edilmesini sağladığı ifade edildi.

“AMAÇ HALK SAĞLIĞINI KORUMAK”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temel hedefin üretimden tüketime kadar gıda zincirinde güvenilirliği artırmak olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Güvenilir gıda arzının sağlanması, kayıtlı ve izlenebilir üretimin desteklenmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

SAHADA DENETİM, MASADA EĞİTİM

İl Müdürlüğü, yalnızca denetimlerle değil, bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla da sektörün yanında olmayı sürdürüyor. Hal esnafı ve işletmelerin mevzuata uyumunun güçlendirilmesi, olası idari yaptırımların önüne geçilmesi ve tüketici güveninin artırılması hedefleniyor.

Hasat sezonunun yoğunlaştığı dönemde gerçekleştirilen bu bilgilendirme toplantılarının, sahadaki uygulamalara doğrudan yansıması bekleniyor. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün önümüzdeki süreçte hem eğitim hem de denetim faaliyetlerini artırarak sürdürmesi öngörülüyor.

Güvenilir gıda için sahada denetim

Üretici, esnaf ve tüketici için güçlü kontrol mekanizması

Gıda güvenliğinde zincirin hiçbir halkasının zayıf bırakılmaması için çalışmalar devam ediyor.