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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi, kentin bereketli topraklarını üretimle buluşturarak tarımsal kapasiteyi büyütmeye devam ediyor. 1.350 dönümlük alanda yapılan tarla üretiminin yanı sıra seralardan elde edilen tonlarca ürün, hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşıyor hem de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlanıyor.

Yerel üretimi desteklemek ve atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden değerlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin üretim gücünü her geçen gün artırıyor.

1350 DÖNÜMLÜK ALANDA BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

Belediye bünyesinde bu yılki saha üretimi kapsamında toplam 1350 dönüm alanda ekim gerçekleştirildi. Bu verimli arazilerin 650 dönümlük bölümünde buğday, 700 dönümlük bölümünde ise ayçiçeği yetiştirildi. Buradan elde edilen ürünler, tohumluklar ayrıldıktan sonra Süleymanpaşa Belediyesi Aşevinde kullanılmak üzere Ayçiçek yağı ve una dönüştürülüyor.

SERADA YETİŞİYOR, AŞEVİNDE PİŞİYOR, HER GÜN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN KAPISINA ULAŞIYOR

Süleymanpaşa Belediyesinin tarımsal faaliyetlerini koordine etmek amacıyla kurulan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım AŞ’nin çalışmaları, sadece tarlalarla sınırlı kalmıyor. Seralarda büyük bir özveriyle sebze üretimine devam ediliyor. Özenle yetiştirilen ürünlerin bir bölümü, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi aracılığıyla doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılarak dayanışmanın en güzel örneği sergileniyor. Ürünlerin geriye kalan kısmı ise marketler vasıtasıyla satışa sunulup döngüsel ekonomiye kazandırılıyor.

İŞTE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ SERALARININ 2026 PERFORMANSI

Gelişmiş teknolojik imkânlarla yüksek verimli üretim gerçekleştirilen seralarda bu yıl elde edilen bereket tablosu ise şu şekilde gerçekleşti:

ÜRÜN MİKTAR

Domates 55 Ton

Karpuz 15 Ton

Salatalık 12 Ton

Patates 10 Ton

Patlıcan 8 Ton

Biber 5 Ton

Kavun 5 Ton

Bal Kabağı 3 Ton

ÇOK BOYUTLU SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Süleymanpaşa Belediyesi'nin tarımsal üretim hamlesi, aynı zamanda çok boyutlu bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği de taşıyor. Bir yandan yetiştirilen ürünler aşevinde değerlendirilerek 1500’den fazla ihtiyaç sahibi vatandaşın evine kadar sıcak yemek olarak ulaştırılırken diğer yandan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirilen özel bir protokol kapsamında, hükümlü vatandaşlar tarımsal üretim faaliyetlerinde aktif olarak görev alıyor. Emek, üretim ve toplumsal faydayı aynı noktada buluşturan bu kıymetli iş birliği sayesinde, hem kentin tarımsal üretimine güç katılıyor hem de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecine çok önemli bir destek sağlanıyor.

“TOPRAKTAN İNSANA GÜÇLÜ BİR SEVGİ ZİNCİRİ KURDUK”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Süleymanpaşa’mızın bereketli toprakları, sadece mahsul değil aynı zamanda umut, dayanışma ve kardeşlik yeşertiyor. Tarım A.Ş. eliyle hayata geçirdiğimiz kapsamlı, katmanlı ve çok boyutlu bu projeyle, bir yandan atıl arazilerimizi üretime kazandırıyor, diğer yandan seralarımızdan elde ettiğimiz taptaze ürünleri aşevimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Bu projenin beni en çok heyecanlandıran ve işin en kıymetli bulduğum yanı ise Cumhuriyet Başsavcılığımız ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde hükümlü vatandaşlarımızı toprakla, emekle buluşturarak onların topluma yeniden kazandırılmalarına destek olmamızdır. Bizim için üretim; sadece tarladan ürün kaldırmak değil, topraktan insana uzanan güçlü bir sevgi ve değer zinciri kurmaktır. Süleymanpaşa için, kıymetli hemşehrilerimiz için durmadan üretmeye ve ürettiğimizi paylaşmaya devam edeceğiz.”