Tarım ve Orman Bakanlığı, toprak kaynaklarını sürdürülebilir kılmak ve amaç dışı kullanımı engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda büyük bir aşama kaydetti. 2025 yılı itibarıyla 18 ildeki 34 ovada toplam 421 bin 914 hektar alan tamamen koruma altına alındı.

9,4 MİLYON HEKTARLIK "BÜYÜK OVA" İLANI

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan arazileri erozyon, kirlenme ve yanlış kullanıma karşı korumak için seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda bugüne kadar büyü ilde tam 468 ova, "büyük ova koruma alanı" statüsüne kavuşturuldu. Koruma altına alınan toplam alan 9,5 milyon hektara yaklaştı.

İLLER MERCEK ALTINDA: ETÜT VE HARİTALAMA SEFERBERLİĞİ

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (AKUP) kapsamında Türkiye genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor:

Trakya ve Marmara: Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Kırklareli’nde Yalova'da 931 bin hektar alanda ihaleye çıkıldı, 750 bin hektar alanda detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları tamamlandı.

Ege ve Akdeniz: Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Manisa'da 2,5 milyon hektara yakın yerde arazi çalışmaları sonlandı.

Güneydoğu ve Çukurova: Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 11 ilde, 5,4 milyon hektarlık devasa bir alan için haritalama ihaleleri imzalandı.

GELECEĞİN TARIM PLANI HAZIRLANIYOR

Bakanlık verilerine göre, 10 ilde toprak etüt çalışmaları tamamen sona ererken, 21 ilde saha faaliyetleri devam ediyor.