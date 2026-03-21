Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya Grand Prix sprint yarışında 18. oldu.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, 18. sırada bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.