Le Mans etabında Fabio Quartararo ile birlikte V4 motoruyla en iyi sonuçlardan birini elde eden Yamaha, Katalonya Cuma antrenmanlarında da dikkat çekti. Bu kez Yamaha’nın en hızlı ismi Quartararo değil, Pramac sürücüsü Jack Miller oldu.

Avustralyalı pilot günü dokuzuncu sırada tamamlarken liderin yalnızca 0.2 saniye gerisinde kaldı ve bu sezon ilk kez doğrudan Q2’ye kalmayı başardı.

Seans sonrası açıklama yapan Miller, sonuçtan memnuniyet duyduğunu ve piste adaptasyonunun iyi olduğunu belirtti. V4 motoruyla elde edilen verilerin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti.

Düzlük hızında hâlâ eksiklerinin bulunduğunu vurgulayan Miller, ekip çalışmasıyla doğru ayarları bulduklarını ve Q2’ye kalmanın hafta sonunu kolaylaştırdığını söyledi.

Yamaha’nın gelişim sürecinin devam ettiğini belirten Avustralyalı sürücü, ilerlemenin zaman alacağını ve çalışmaların test ekibiyle birlikte sürdüğünü aktardı.

Günü 19. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu ise lider Pedro Acosta’nın 0.821 saniye gerisinde kaldı.

Sabah seansındaki düşük tutuş nedeniyle zorlandığını belirten Toprak, motosikletten beklediği hissi alamadığını ve ciddi bir güven problemi yaşadığını ifade etti.

Pite dönerek ekipten teknik bir sorun olup olmadığını sorguladığını söyleyen milli sporcu, bunun pist şartlarından kaynaklandığını anladığını aktardı.

Rakiplerin de aynı koşullarda yarıştığını belirten Toprak, uyum sağlamak zorunda olduğunu dile getirdi.

Quartararo’yu takip ederek önemli tecrübeler kazandığını ifade eden Toprak, viraj girişlerinde farklı teknikler öğrendiğini ve tur zamanını geliştirdiğini söyledi.

MotoGP’ye adaptasyon sürecinin sürdüğünü belirten temsilcimiz, Superbike alışkanlıklarını bırakıp yeni sınıfa daha fazla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.