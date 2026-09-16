Kaynak: AA

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımı adına Avusturya'daki yarış hafta sonunda mücadele edecek.



Milli motosikletçi için ayrılan "Toprak Razgatlıoğlu Tribünü"nde yer alacak taraftarlar, MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcuyu destekleme fırsatı bulacak.

Razgatlıoğlu, kendisine özel tribünle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene Avusturya GP'sinde bana özel Toprak tribünü olacak. Türk taraftarlar inanılmaz tutkulu ve yarış hafta sonunda çok sayıda Türk taraftarı görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.