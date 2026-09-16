MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımı adına Avusturya'daki yarış hafta sonunda mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu'na Avusturya'da özel tribün - Resim : 1
Milli motosikletçi için ayrılan "Toprak Razgatlıoğlu Tribünü"nde yer alacak taraftarlar, MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli sporcuyu destekleme fırsatı bulacak.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP San Marino Grand Prix'sinde 12. olduToprak Razgatlıoğlu MotoGP San Marino Grand Prix'sinde 12. olduSpor

Razgatlıoğlu, kendisine özel tribünle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene Avusturya GP'sinde bana özel Toprak tribünü olacak. Türk taraftarlar inanılmaz tutkulu ve yarış hafta sonunda çok sayıda Türk taraftarı görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.