Sezonun beşinci mücadelesi Le Mans Bugatti Pisti üzerinde 27 tur üzerinden koşuldu.

İspanyol pilot Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde finiş görerek bu sezonki ilk etap zaferini elde etti.

Sezonun ilk üç yarışını kazanan takım arkadaşı Marco Bezzecchi, liderin yalnızca 0.477 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu.

Ai Ogura ise 0.874 saniyelik farkla üçüncülüğü elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışı liderin 32.476 saniye gerisinde tamamlayarak 13. sırada yer aldı.

Sezonun 6. etabı olan MotoGP Katalonya Grand Prix 17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84

4. Pedro Acosta (İspanya): 83

5. Ai Ogura (Japonya): 67

20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4