MotoGP Amerika Grand Prix kapsamında koşulan sprint yarışı nefes kesen anlara sahne oldu.

MARTIN SON TURDA ZAFERE UZANDI

Jorge Martin, son turda yaptığı atakla Francesco Bagnaia’yı geride bırakarak zafere ulaştı. Aprilia sürücüsü, yarış boyunca temposunu koruyarak son virajlarda rakibinin hatasını affetmedi ve kariyerinin ilk Aprilia zaferini elde etti.

Jorge Martin, galibiyeti kutlarken motosikletinden düştü! 😬 pic.twitter.com/Ykg0sZp9C1 — S Sport Plus (@ssportplustr) March 28, 2026

Jorge Martin'in zafer turu atarken motorundan düşmesi de bir an için izleyenleri korkutsa da sonrasında kahkahalara boğdu.

Yarış başladı, Toprak Razgatlıoğlu da iyi bir startla 12. sıraya yükseldi! 🔥 pic.twitter.com/XUZuvLinvv — S Sport Plus (@ssportplustr) March 28, 2026

TOPRAK'TAN HARİKA STARTIN ARDINDAN TALİHSİZ VEDA

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışa 17. sıradan başlamasına rağmen etkileyici bir çıkış yaparak 10. sıraya kadar yükseldi. Ancak motorunda çıkan mekanik arıza nedeniyle Toprak Razgatlıoğlu bitime 6 tur kala sprint yarışını bırakmak zorunda kaldı.