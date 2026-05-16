Barselona’daki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti’nde gerçekleştirilen sprint yarışında Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 20:02.258’lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. basamakta bitirdi.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası’nda üç kez zirveye çıkmıştı.
Katalonya Grand Prix’sinin ana yarışı yarın TSİ 15.00’te koşulacak.
Sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle seansı tamamlayamayan milli motosikletçi, ana yarışa 22. sıradan başlayacak.