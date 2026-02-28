Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Tayland Grand Prix sprint yarışını 20. sırada tamamladı.
Tayland’ın Buriram bölgesindeki 4.554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti’nde 13 tur üzerinden yapılan sezon açılışında, Red Bull KTM Fabrika takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta 19.39.155’lik dereceyle birinciliği elde etti.
Kariyerinde ilk sprint yarışına çıkan Prima Pramac Yamaha sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada ilerlerken bitime iki tur kala düşerek Acosta’nın 25.860 saniye gerisinde 20. sırada kaldı.
Yarışı Acosta’dan 0.108 saniye geride tamamlayan Marc Márquez ikinci, liderin 0.540 saniye arkasındaki Raul Fernandez ise üçüncü oldu.
MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike’ta 3 kez şampiyonluk kazanmıştı.