MotoGP 2026 ABD Grand Prix’sinde Marco Bezzecchi, baştan sona üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Austin’de koşulan yarışta İtalyan pilot liderliği koruyarak yarışı kazanmayı başardı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 17. sıradan başladığı yarışı 15. sırada tamamladı ve sürücüler klasmanında MotoGP kariyerindeki ilk puanını elde etti.

Yarışta Pedro Acosta başlangıçta liderliği alsa da Bezzecchi kısa sürede kontrolü ele geçirerek temposunu korudu. Jorge Martin son bölümde farkı kapatmaya çalıştı, ancak Bezzecchi’yi geçemedi ve Martin ikinci, Acosta üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışta Ai Ogura mekanik sorun nedeniyle, Johann Zarco ve Joan Mir ise kazalar sonucu yarış dışı kaldı.