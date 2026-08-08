MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezonun 12. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix’sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.
Northamptonshire’daki 5,9 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Pisti’nde düzenlenen sprint mücadelesi 10 tur üzerinden koşuldu.
TOPRAK 20. SIRADA TAMAMLADI
Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 20. sırada tamamladı.
ZAFER JORGE MARTIN’İN
Sprint yarışında damalı bayrağı ilk sırada gören isim Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin oldu.
Martin, 10 turluk mücadeleyi 19.49.066’lık dereceyle tamamlayarak Büyük Britanya Grand Prix’sinin sprint yarışında zafere ulaştı.
ANA YARIŞ YARIN
Toprak Razgatlıoğlu, Silverstone’daki hafta sonuna ana yarışla devam edecek.
Büyük Britanya Grand Prix’sinin 20 tur üzerinden gerçekleştirilecek ana yarışı yarın TSİ 15.00’te başlayacak.