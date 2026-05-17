Catalonia Grand Prix tam anlamıyla kaosa sahne oldu. Peş peşe yaşanan kazalar nedeniyle iki kez kırmızı bayrak çıkan yarışta zafere Fabio Di Giannantonio ulaştı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise son sıradan başladığı yarışı puan alarak tamamladı.

TOPRAK SON SIRADAN YÜKSELDİ

Sıralama turlarında yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle yarışa en geriden başlamak zorunda kalan Toprak Razgatlıoğlu, Barselona pistinde dirençli bir performans ortaya koydu.

Prima Pramac Yamaha sürücüsü olan milli sporcu, yarışı 15. sırada bitirerek bu sezon üçüncü kez puan almayı başardı.