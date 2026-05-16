İkinci antrenmanın ardından piste çıkan Toprak, yüksek hızda kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna savruldu.

Hafta sonu boyunca pist tutuşundan şikâyet eden milli sporcu, seans öncesinde “Pistte sanki buzda gidiyormuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaza anı, S Sport Plus’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşıldı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun kaza anı. — S Sport Plus (@ssportplustr) May 16, 2026

Olay sonrası tıbbi merkeze götürülen Toprak Razgatlıoğlu’nun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık bulunmadığı açıklandı.

Milli sporcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.