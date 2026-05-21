Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Superbike şampiyonluğunu 3 kez kazanan ve MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu adına, MotoGP Avusturya Grand Prix’sinde özel tribün oluşturulacağı açıklandı.

Avusturya’nın Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistinde 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek yarış öncesi gerçekleştirilen basın toplantısına Toprak Razgatlıoğlu’nun yanı sıra Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini ve Leo Rammerstorfer katıldı.

Basın toplantısında konuşan Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Ring’e yıllar sonra MotoGP motosikletiyle dönmenin heyecan verici olduğunu belirterek, Türk taraftarların yoğun ilgisini beklediğini söyledi.

Milli sporcu açıklamasında, “Buraya en son Red Bull Rookies Cup’ta yarışmak için gelmiştim. Şimdi MotoGP motosikletiyle geri dönmek heyecan verici. Zor olacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türk taraftarlar inanılmaz tutkulu ve yarış hafta sonunda çok sayıda Türk taraftarı görmeyi umuyorum. Red Bull Ring’in organize ettiği özel tribün harika olacak, ayrıca Türk yemekleri de olacak.” ifadelerini kullandı.

“Toprak Razgatlıoğlu Tribünü” adı verilen özel alanın, Türk motorsporları adına sembolik bir adım olduğu belirtildi. Yarışseverlerin biletlerini Red Bull Ring Resmi Sitesi üzerinden alabileceği aktarıldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP’ye geçiş yapmış ve Prima Pramac Yamaha ile yarışarak MotoGP tarihinde mücadele eden ilk Türk sporcu olmuştu.