Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Hollanda Grand Prix'sinde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu şanssız bir gün yaşadı.

Assen Pisti'nde koşulan yarışta etkili bir performans sergileyen Toprak, 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak milli sporcu, 13. turda motosikletinde yaşanan mekanik arıza nedeniyle yarışa veda etti.

OGURA'DAN İLK MOTOGP ZAFERİ

Yarışı 40 dakika 21.905 saniyelik derecesiyle Japon pilot Ai Ogura kazandı. Böylece genç sürücü kariyerindeki ilk MotoGP yarış galibiyetini elde etti.

Raul Fernandez liderin yaklaşık 2 saniye gerisinde ikinci olurken, Jorge Martin ise podyumu üçüncü sırada tamamladı.