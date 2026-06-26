Hollanda’nın Assen kentiyle özdeşleşen 4,5 kilometrelik pistte düzenlenecek hafta sonu programında sıralama turları yarın TSİ 11.50’de yapılacak. Sprint yarışı ise TSİ 16.00’da koşulacak.
Sezonun ana yarışı 28 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te başlayacak ve 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 9 etapta elde ettiği 11 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası pilotlar klasmanında ilk 5 sıranın sıralaması ise şu şekilde yer alıyor.
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 172
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 157
4. Marc Marquez (İspanya): 140
5. Ai Ogura (Japonya): 134
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11