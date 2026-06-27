MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Hollanda GP sprint yarışında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
TOPRAK İKİ SIRA YÜKSELDİ
Yarışa 19. sıradan başlayan Toprak, ilk turda iki basamak yükselerek 17'nciliğe kadar çıktı. İlerleyen bölümlerde pozisyonunu koruyan milli motosikletçi, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
RAUL FERNANDEZ BİRİNCİ OLDU
Yarışın galibi Raul Fernandez olurken, Ai Ogura ikinci, Fabio Di Giannantonio ise üçüncü sırayı aldı.
JACK MILLER YARIŞI TAMAMLAYAMADI
Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller ise motosikletinde yaşadığı teknik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.