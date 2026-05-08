Milli sporcu, Le Mans kentinde yer alan 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti’nde 27 turluk mücadelede yarışacak. Sıralama turları 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50’de, sprint yarışı ise aynı gün TSİ 16.00’da başlayacak. Ana yarış 10 Mayıs’ta TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP’de ilk sezonunu geçiren Razgatlıoğlu, Dünya Superbike’ta daha önce 3 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Red Bull sporcusu olan milli motosikletçi, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya’da 17. sırada finiş görmüştü. ABD Grand Prix’sini ise 15. sırada tamamlayarak MotoGP kariyerindeki ilk puanlarını elde etti.

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun devamında puan mücadelesini sürdürüyor.

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 90

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

4. Pedro Acosta (İspanya): 66

5. Marc Marquez (İspanya): 57