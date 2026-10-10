Endonezya'da bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'ndeki yarışta Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 19 dakika 37.125 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti.
Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışını 19. basamakta tamamladı.
ANA YARIŞ YARIN YAPILACAK
Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Pilotlar, 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek mücadelede puan mücadelesi verecek.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın ilk 16 etabında elde ettiği 18 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.