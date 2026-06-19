Brno kentindeki 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden koşulacak organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 11.50’de yapılacak. Sprint yarışı ise aynı gün TSİ 16.00’da start alacak.
Çekya Grand Prix’sinin ana yarışı, 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.
MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olma unvanını elinde bulunduran Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun sekizinci etabı olan Macaristan Grand Prix’sini 11. sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi MotoGP sonucuna imza attı.
İlk sekiz yarış sonunda hanesine 9 puan yazdıran milli sporcu, genel klasmanda 22. basamakta yer aldı.
Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 160
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138
4. Pedro Acosta (İspanya): 132
5. Marc Marquez (İspanya): 108
22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9