MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağında heyecan Çekya'nın Brno kentinde yaşandı.
BAGNAIA BİRİNCİ SIRAYI ALDI
Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci sırayı aldı.
TOPRAK SPRİNT YARIŞINI 11. SIRADA TAMAMLADI
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.
MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.