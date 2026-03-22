MotoGP Brezilya Grand Prix’inde, Toprak Razgatlıoğlu yarışı 17. sırada tamamladı.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde düzenlenen yarışı, Marco Bezzecchi kazandı. Aprilia Racing adına yarışan İtalyan pilot, 30 dakika 19.760 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Sezonun ilk etabı olan Tayland Grand Prix’sini de kazanan Bezzecchi, böylece sezonun ilk iki yarışını da kazanmış oldu.

Brezilya Grand Prix’inde Prima Pramac Yamaha adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu ise 17. sırada yer aldı. Milli sporcu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışı olan 1 Mart’taki Tayland etabını da 17. sırada tamamlamıştı.

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Razgatlıoğlu, daha önce Dünya Superbike Şampiyonası’nda 3 kez şampiyonluk elde etmişti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 56 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 45

3. Pedro Acosta (İspanya): 42

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 37

5. Marc Marquez (İspanya): 34