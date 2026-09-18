Spielberg kasabasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Red Bull Pisti'nde düzenlenecek 15. müsabakanın kalifikasyon turları yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi ise TSİ 16.00'da start alacak.
Ana yarışın heyecanı ise 20 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak ve sürücüler 28 tur boyunca ter dökecek.
MotoGP arenasında boy gösteren ilk Türk yarışçı sıfatına sahip Red Bull sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 14 ayakta hanesine yazdırdığı 18 puanla sürücüler sıralamasının 21. basamağında yer alıyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 274
2. Jorge Martin (İspanya): 274
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 241
4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223
5. Pedro Acosta (İspanya): 209
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18