MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 13. etabı olan Aragon Grand Prix’si, İspanya’nın Aragon özerk bölgesinde bulunan pistte başladı.
Organizasyon kapsamında koşulan sprint yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
SPRİNT YARIŞINI 13. SIRADA BİTİRDİ
Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, zorlu sprint yarışını 13. sırada tamamladı.
5,08 kilometrelik Aragon Pisti’nde gerçekleştirilen sprint yarışında ilk sırayı Ducati Lenovo Team’in İspanyol pilotu Marc Marquez aldı.
Marquez, 19.37.995’lik derecesiyle yarışı lider bitirdi.
ANA YARIŞ YARIN YAPILACAK
İspanya’daki Aragon Grand Prix’sinin ana yarışı yarın koşulacak.
23 tur üzerinden gerçekleştirilecek ana yarış, TSİ 15.00’te başlayacak.
GENEL KLASMANDA 21. SIRADA
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun geride kalan ilk 12 etabında 14 puan topladı.
Milli motosikletçi, bu puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.