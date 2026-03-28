2026 MotoGP Amerika Grand Prix’sinde sıralama turları nefes kesen anlara sahne oldu. Fabio Di Giannantonio, attığı rekor turla üst üste ikinci pole pozisyonunu elde etti.

ÖN SIRADA TANIDIK İSİMLER

VR46 Ducati sürücüsü Di Giannantonio’nun ardından Marco Bezzecchi ikinci, Pedro Acosta ise üçüncü sırayı aldı.

TRAFİK KRİZİ DAMGA VURDU

Sıralama turlarında birçok sürücü rakiplerinin yavaş kalmasından şikayet etti. Marc Márquez, önünde kalan Bezzecchi’ye tepki gösterirken seansı 10. sırada tamamladı. Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini de benzer şekilde trafik nedeniyle tur kaybettiklerini dile getirdi.

Yaşanan tüm bu olayların inceleme altına alındığı belirtildi.

TOPRAK 17. SIRADA

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sıralama turlarını 17. sırada tamamladı. Milli sporcu, bugün koşulacak sprint yarışına ve yarınki ana yarışa bu pozisyondan başlayacak.