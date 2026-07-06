Toprak olmadan 12 çeşit ürün üretti, şimdi talebe yetişemiyor

Su tüketimi büyük ölçüde azalıyor

Topraksız tarımın en önemli avantajlarından birinin su tasarrufu olduğuna dikkat çeken Solhan, metrekare başına kullanılan su miktarının geleneksel tarıma göre çok daha düşük olduğunu belirtti.

Ayrıca daha az iş gücüyle daha fazla üretim yapılabildiğini söyleyen Solhan, bu sistemin hem maliyet hem de verim açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.