Topraksız tarım, su tasarrufu, düşük işçilik maliyeti ve yüksek verim avantajlarıyla Türkiye’de giderek daha fazla ilgi görüyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul’un Silivri ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı üretici, bu üretim modeli sayesinde hem üretim kapasitesini artırıyor hem de yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor.
Toprak olmadan 12 çeşit ürün üretti, şimdi talebe yetişemiyor
Su tasarrufu, düşük maliyet ve yılın 12 ayı üretim imkânı sunan topraksız tarım, özellikle genç girişimcilerin ilgisini çekiyor. İstanbul Silivri’de üretim yapan yatırımcılar, hem kapasite artırıyor hem de ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak: AA
23 yaşında tarıma yatırım yaptı
Polonya’da dijital pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen 23 yaşındaki Yiğit Emre Solhan, kardeşiyle birlikte 2021 yılında pazar araştırmasına başladıklarını, 2022 yılında ise Silivri’de kurdukları tesiste üretime geçtiklerini anlattı.
Yaklaşık bir yıl süren kurulumun ardından faaliyete başlayan işletmede bugün fesleğen, roka, tere, kırmızı pancar, kırmızı palamut marul ve çeşitli Akdeniz ürünleri başta olmak üzere 8 farklı ürün yetiştiriliyor. Solhan, Çengelköy salatalığı üzerine de AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Hedef Avrupa ve Afrika pazarı
Ürettikleri ürünleri ağırlıklı olarak otel ve restoranlara sattıklarını belirten Solhan, İstanbul’un özellikle Nişantaşı ve Beyoğlu’ndaki işletmelerden yoğun talep aldıklarını ifade etti.
Genç girişimci, üretim hacmini artırdıktan sonra Avrupa ve Afrika pazarına ihracat yapmayı hedeflediklerini belirterek, bunun için daha büyük yatırımlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Yılın 12 ayı üretim yapılabiliyor
Topraksız tarımın teknolojik altyapıyla desteklendiğini belirten Solhan, iklimlendirme sistemleri sayesinde yılın 12 ayı kesintisiz üretim gerçekleştirebildiklerini söyledi.
2021 yılında Ziraat Bankası’nın düşük faizli tarım kredilerinden yararlandıklarını aktaran Solhan, yeni teknoloji yatırımları için de teşvik programlarını takip ettiklerini ifade etti.
Su tüketimi büyük ölçüde azalıyor
Topraksız tarımın en önemli avantajlarından birinin su tasarrufu olduğuna dikkat çeken Solhan, metrekare başına kullanılan su miktarının geleneksel tarıma göre çok daha düşük olduğunu belirtti.
Ayrıca daha az iş gücüyle daha fazla üretim yapılabildiğini söyleyen Solhan, bu sistemin hem maliyet hem de verim açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.
Gençlere önemli tavsiyelerde bulundu
Topraksız tarıma ilgi duyan genç girişimcilere de seslenen Solhan, yeterli fizibilite çalışması yapılmadan yatırım kararı verilmemesi gerektiğini söyledi. Hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini belirten genç üretici, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyi öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı.
Üretim alanını 19 bin metrekareye çıkaracak
Silivri’de yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Aras Erman ise yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini açıkladı.
2022 yılında başladıkları yatırımla bugün 13 bin metrekare üretim alanına ulaştıklarını belirten Erman, yapımı devam eden 6 bin metrekarelik yeni tesisin tamamlanmasıyla toplam üretim alanını yaklaşık 19 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Pestisit kullanılmıyor
Erman, topraksız tarım sistemlerinde yabancı ot oluşmadığı için pestisit kullanımına ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Tesiste kıvırcık, Akdeniz yeşillikleri, fesleğen, nane, maydanoz, roka ve tere başta olmak üzere 12-13 çeşit ürün yetiştirildiğini ifade eden Erman, ürünlerin tamamının yerli üretim olduğunu söyledi
“Su sorununun çözümünde önemli rol oynayacak”
Su kaynaklarının her geçen yıl azaldığını vurgulayan Erman, topraksız tarımın gelecekte çok daha önemli hale geleceğini belirtti.
Büyük marketlere satış yaptıklarını ifade eden Erman, mevcut müşteri taleplerini karşılamakta zorlandıklarını, talebin artması halinde yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini dile getirdi.