Tenis dünyasının en prestijli dört turnuvası arasında yer alan Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte organize edilen Roland Garros, bu yıl 24 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında 125. kez düzenlenecek.

İlk kez 1891’de gerçekleştirilen sezonun ikinci grand slam turnuvasının ana tablo mücadeleleri, yarın Paris’te başlayacak.

Toprak kort sezonunda Madrid, Monte Carlo ve Roma’da şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Sinner, üst üste 6 Masters 1000 zaferi elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

Takvimde yer alan 9 Masters 1000 turnuvasının tamamında şampiyonluk sevinci yaşayarak Novak Djokovic’in ardından “kariyer Golden Masters” başarısına ulaşan Sinner, Roland Garros’ta da kupaya uzanması halinde “kariyer grand slam” unvanını elde edecek.

Geçen yıl Roland Garros’ta final oynayan İtalyan tenisçi, Avustralya Açık’ta iki, Wimbledon ve ABD Açık’ta ise birer kez şampiyonluk yaşadı.

ALCARAZ YOK, KURADA YOLU TEMİZ

Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner ikilisi, son 14 grand slam'in 11'inin kazanarak teniste yeni bir dönem başlatırken, son iki yılın şampiyonu İspanyol Alcaraz ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu yıl Paris'te olmayacak.

Sinner, ilk turda dünya 165 numarası Fransız Clement Tabur ile karşılaşacak. Şampiyonluğunu tehdit edebilecek Novak Djokovic, Casper Ruud ve Alexander Zverev ise kura tablosunun diğer yarısında yer alıyor.

Fransa Açık'ta 3, kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), ilerleyen yaşına rağmen turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.

2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), ABD'li Taylor Fritz (7) ve Norveçli Casper Ruud (15) gibi isimler de ön plana çıkıyor.

SWİATEK, 5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Iga Swiatek, Fransa Açık'ta 5. şampiyonluğu için mücadele verecek.

Toprak korttaki başarısı sayesinde "Toprağın kraliçesi" lakabını alan Swiatek, daha önce 2020, 2022, 2023 ve 2024'te Fransa Açık şampiyonluğu yaşadı.

Geçen yıl finalde ABD'li Coco Gauff'a kaybeden dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka da henüz kazanamadığı Roland Garros'ta şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Sabalenka'nın Avustralya Açık ve ABD'de Açık'ta 2'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

TOPLAM ÖDÜL YÜZDE 9,5 ARTTI

2026 Fransa Açık'ta dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 9,5 artarak 61,7 milyon avroya (yaklaşık 3,3 milyar lira) yükseldi.

Geçen yıl 2,55 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2026'da 2,8 milyon avro (yaklaşık 150 milyon lira) alacak.

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ ANA TABLODA

Kadınlar dünya sıralamasının 59. basamağındaki milli raket Zeynep Sönmez, üst üste üçüncü kez Fransa Açık'ta yer alacak.

Milli tenisçi, ilk turda dünya 62 numarası Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkmıştı.