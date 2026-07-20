Toprak emekle yeşerdi: Bodrum’da 350 bin hibeli fidenin hasat bereketi sürüyor

ÜRETİCİLER DESTEKTEN MEMNUN: "KÜL VE KÜKÜRTLE DOĞAL ÜRETİM YAPIYORUZ"

Bölgede üretim yapan çiftçiler, belediyenin sağladığı fide desteği ve sonrasındaki teknik takipten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Osman Sevmez: "Fideler bu sene çok kaliteli çıktı. Sabah akşam bahçedeyim; kimyasal ilaç kullanmadan, tamamen organik olarak kükürt ve odun külü yardımıyla yetiştiriyoruz. Belediyemize teşekkür ederim."

Mehmet Uyar: "Eşimle birlikte iki kişi gece gündüz emek veriyoruz. Bodrum Belediyesi'nin bu katkısı sayesinde ürettiğimiz doğal ürünleri doğrudan halkımızla buluşturabiliyoruz."

Aysel Borucu: "Bu yılki yüksek verimi ve ürün kalitesini görünce önümüzdeki dönemlerde daha fazla ekim yapmak istedim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."