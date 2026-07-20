Yerel tarımsal üretimi artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen proje meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen "Üreten Bodrum Buluşması" kapsamında üreticilere hibe edilen 350 bin adet yazlık sebze fidesi, yaklaşık üç aylık gelişim sürecinin ardından bereketli bir hasat dönemine ulaştı. Merkezde yetiştirilen domates, biber ve patlıcan gibi yazlık sebze fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, yüksek kalitede mahsul elde etti. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise hasat sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle Karaova bölgesindeki ekim alanlarını mercek altına alarak çiftçilere teknik destek sunmayı sürdürüyor.
Toprak emekle yeşerdi: Bodrum’da 350 bin hibeli fidenin hasat bereketi sürüyor
Bodrum Belediyesi'nin Bahçeyaka Fide Üretim ve Yerel Tohum Ar-Ge Merkezi’nde tohumdan fideye kadar olan tüm aşamaları uzman ekiplerce özenle yürütülen ve çiftçilere ücretsiz dağıtılan 350 bin yazlık sebze fidesi, hasat döneminde yüksek verim ve kalitesiyle üreticileri sevindirdi.Kaynak: İHA
ÜRETİCİLER DESTEKTEN MEMNUN: "KÜL VE KÜKÜRTLE DOĞAL ÜRETİM YAPIYORUZ"
Bölgede üretim yapan çiftçiler, belediyenin sağladığı fide desteği ve sonrasındaki teknik takipten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
Osman Sevmez: "Fideler bu sene çok kaliteli çıktı. Sabah akşam bahçedeyim; kimyasal ilaç kullanmadan, tamamen organik olarak kükürt ve odun külü yardımıyla yetiştiriyoruz. Belediyemize teşekkür ederim."
Mehmet Uyar: "Eşimle birlikte iki kişi gece gündüz emek veriyoruz. Bodrum Belediyesi'nin bu katkısı sayesinde ürettiğimiz doğal ürünleri doğrudan halkımızla buluşturabiliyoruz."
Aysel Borucu: "Bu yılki yüksek verimi ve ürün kalitesini görünce önümüzdeki dönemlerde daha fazla ekim yapmak istedim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
"BAŞKAN MANDALİNCİ ÖNCÜLÜĞÜNDE TARIMSAL DESTEKLER ARTACAK"
Tarlaları düzenli olarak ziyaret edip gelişim süreçlerini yerinde inceleyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Tohum Teknikeri İsmail Cem Selçuk, sezonun oldukça bereketli geçtiğini vurguladı.
Sağlıklı ve yerli üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı temel hedef olarak belirlediklerini aktaran Selçuk; "Üreticilerimiz fidelerden çok iyi sonuçlar alıyor. Biz de sahada aktif olarak onların ihtiyaç duyduğu her konuda teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’nin öncülüğünde, üreticimizin yanında olmaya ve tarımsal destek projelerimizi önümüzdeki süreçte de artırarak sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.