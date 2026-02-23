

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksaray Ziraat Odası, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla üreticilere ekim öncesi mutlaka toprak analizi yaptırmaları çağrısında bulundu. 4 milyon 200 bin dekar tarım arazisine sahip Aksaray’da bilimsel analizlerle doğru gübreleme yapılması halinde verimin yüzde 30–40 oranında artabileceği vurgulandı.

BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİYLE TARIMA GÜÇLÜ DESTEK

Yaklaşık 4 milyon 200 bin dekar tarım arazisine sahip Aksaray’da üretimde kalite ve verim artışı için önemli bir adım atıldı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aksaray Ziraat Odası iş birliğinde, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) bünyesinde düzenlenen programda toprak analizinin hayati önemi vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ASÜ Toprak Analiz Laboratuvarı’nda, çiftçilerin getirdiği toprak örnekleri bilimsel yöntemlerle inceleniyor. Analizlerde;

Organik madde

pH değeri

Kireç oranı

Tuzluluk

Fosfor

Potasyum

Fiziksel yapı analizleri

değerlendirilerek bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri net şekilde belirleniyor.

“ÇİFTÇİLERE DAHA SİSTEMLİ ULAŞACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, laboratuvarın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Kapsam 1” yetkisi ile analiz yaptığını belirtti.

Prof. Dr. Çakmak, analiz sonuçlarına göre üreticilere hem gübreleme hem de ürün yetiştirme konusunda bilimsel tavsiyeler verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Amacımız çiftçilerimizin doğru yönlendirilmesini sağlamak ve bilimsel veriler ışığında tarımsal verimliliği artırmaktır.”

Üniversite bünyesinde oluşturulan “Ziraat Akademisi” yapılanması ile akademik bilginin saha tecrübesiyle buluşturulduğunu belirten Çakmak, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde üreticilere daha etkin ve sistemli ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

“EKİMDEN ÖNCE ANALİZ ŞART”

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, Aksaray’ın güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Aksaray’da yılda yaklaşık 125 bin ton gübre kullanıldığını belirten Demir, toprağın yapısı bilinmeden yapılan gübrelemenin istenilen sonucu vermeyeceğini vurguladı.

“Çiftçilerimiz ekim yapmadan önce arazilerinden usulüne uygun şekilde toprak örneği alarak analiz yaptırmalı. Hangi gübreyi ne kadar kullanacaklarını bilimsel verilerle belirlemeleri hem ekonomik tasarruf sağlar hem de toprağa daha fazla fayda sunar.”

Demir, toprak analizinin hem üretici maliyetlerini düşürdüğünü hem de çevresel etkileri azalttığını ifade etti.

“TOPRAK LABORATUVARI AMELİYATHANE GİBİDİR”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise toprak analizinin önemini çarpıcı bir benzetmeyle anlattı:

“Toprak analiz laboratuvarı adeta toprağın ameliyathanesidir. Hangi hastalık var, hangi eksiklik var burada belirleniyor. Çiftçimiz hangi azotu, hangi potasyumu kullanacağını burada öğreniyor.”

Koçak, doğru analiz ve bilinçli gübreleme ile verimin en az yüzde 30–40 oranında artabileceğini belirterek, üreticileri Aksaray Üniversitesi laboratuvarına davet etti.

GEREKSİZ GÜBRE KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Aksaray Üniversitesi Toprak Analiz Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ali Dursun, analiz sürecine ilişkin teknik bilgiler paylaştı.

Laboratuvara getirilen örneklerin öncelikle verimlilik analizlerine tabi tutulduğunu belirten Dursun, sonuçlara göre bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin bilimsel olarak yorumlandığını söyledi.

“Doğru ve dengeli gübreleme ile hem verim artıyor hem de gereksiz ve aşırı gübre kullanımının önüne geçiliyor.”

Bu yaklaşım sayesinde hem ekonomik kayıpların azaltılması hem de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

TARIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Üniversite, İl Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında üreticilere hem laboratuvar ortamında hem de sahada teknik destek sağlanacak.

Aksaray’da başlatılan bu bilimsel üretim modeli, doğru gübreleme ve planlı tarım anlayışıyla bölge tarımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Ekim sezonu yaklaşırken yapılan bu çağrının, üreticiler arasında nasıl bir karşılık bulacağı ise merakla bekleniyor.