07 Mayıs 2026 Perşembe
Toprağın altından servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak

Batı Avustralya’da keşfedilen ve “Altın Güzellik” adıyla tanınan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev altın külçesi, yüz binlerce dolarlık fiyat etiketiyle yeniden gündemde.

Cemile Kurel
1979 yılında John ve Frances Aggis çifti tarafından Kalgoorlie’deki ünlü altın sahalarında bulunan eşsiz külçe, yıllar sonra açık artırmaya çıkarılıyor.

UZUN YILLAR İSVİÇRE'DE ÖZEL BİR KOLEKSİYONDA SAKLANDI

Metal dedektörüyle yapılan aramalar sırasında toprağın altında tespit edilen ve yaklaşık 19 santimetre genişliğe sahip olan nadir parça, uzun yıllar boyunca İsviçre’de özel bir koleksiyonda saklandı.

Müzayede yetkilileri, külçenin başlangıç değerini 400 bin dolar olarak açıkladı.

DOĞAL YAPISINI KORUYAN ENDER ALTIN KÜLÇELERİNDEN BİRİ

Uzmanlara göre, çıkarılan altınların büyük bölümü eritilip mücevher ya da madeni para üretiminde kullanıldığı için bu ölçülerde doğal formunu koruyan külçelere çok az rastlanıyor. Yetkililer, doğada bu büyüklükte bir altın parçası bulmanın, birçok değerli taşın keşfedilmesinden bile daha düşük bir ihtimal olduğuna dikkat çekiyor.

KALGOORLİE BÖLGESİ ALTIN TARİHİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Avustralya, 19. yüzyıldan bu yana dünyanın en önemli altın rezervlerine sahip ülkeleri arasında gösteriliyor. “Altın Güzellik”in bulunduğu Kalgoorlie bölgesi ise ülkenin madencilik geçmişinde kritik bir merkez olarak kabul ediliyor. Açık artırmanın, nadir maden koleksiyoncuları arasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
