Sözcü'nün haberine göre arkeologlar tarafından yürütülen kazılarda yüzyıllardır toprağın altında saklı kalan dikkat çekici bir hazine keşfedildi. Toplam ağırlığı 2 kilogramı aşan gümüş hazinenin içerisinde sikkeler, takılar, madalyonlar ve farklı süs eşyaları bulundu.
Toprağın altından 2 kiloluk hazine çıktı: İçinden çıkan 2 parça şaşırttı
Arkeolojik kazılarda yüzyıllardır toprağın altında saklı kalan 2 kilogramdan fazla gümüş hazine gün yüzüne çıkarıldı. Sikkelerden takılara kadar çok sayıda parçanın bulunduğu hazineden çıkan iki nadir para ise dünyada bilinen örneklerin sayısını iki katına çıkardı.Kaynak: Diğer
İlk değerlendirmelere göre hazinenin 12. yüzyılın ikinci yarısı ile 13. yüzyıl arasında toprağa gömüldüğü düşünülüyor. Ancak hazinenin kim tarafından ve hangi nedenle saklandığı henüz bilinmiyor.
DÜNYADA SADECE İKİ ÖRNEĞİ BİLİNİYORDU
Hazineden çıkarılan üç sikke araştırmacıların özellikle dikkatini çekti. Bunlardan en eskisinin 907-912 yılları arasına tarihlenen bir Arap dirhemi olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanların parayı şimdilik yalnızca fotoğraflar üzerinden incelemesi nedeniyle tarihlendirme henüz kesinleşmedi.
Keşfin en dikkat çekici parçaları ise 11. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın ilk yarısı arasında İsveç'te üretilen iki Uppsala tipi brakteat oldu.
Tek yüzüne baskı yapılan ince metal paralardan oluşan bu türün bugüne kadar dünyada yalnızca iki örneği biliniyordu. İsveç'in Uppsala kentinde korunan iki örneğe yeni bulunanların eklenmesiyle dünyada bilinen Uppsala tipi brakteat sayısı dörde çıktı.
HAZİNEDEN TAKILAR DA ÇIKTI
Kazılarda yalnızca sikkeler bulunmadı. Granül ve telkari süslemeli yuvarlak madalyonlar, büyük bir gümüş boyun halkası, zincirler, yüzük, at nalı biçimli fibula ve farklı kişisel süs eşyaları da gün yüzüne çıkarıldı.
Bazı parçaların İskandinavya veya Orta Çağ Rus topraklarında üretilerek daha sonra hazinenin bulunduğu bölgeye ulaştığı düşünülüyor.
MADALYONDAKİ İKİ KUŞUN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ
Buluntular arasındaki bir gümüş madalyon da araştırmacıların dikkatini çekti. Madalyonun üzerinde merkezi bir şeklin iki yanında iki kuş figürü yer alıyor.
Uzmanlar kuşların İskandinav mitolojisinde Odin ile ilişkilendirilen Huginn ve Muninn adlı iki kuzgunu, ortadaki şeklin ise Odin'in mızrağı Gungnir'i temsil ediyor olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu yorum henüz doğrulanmadı.
Hazinede İskandinav pagan sembolleri olabileceği düşünülen parçaların yanı sıra Hristiyanlıkla ilişkilendirilen öğelerin de bulunması, dönemin farklı kültürleri arasındaki bağlantılara ilişkin ipuçları sunuyor.
HAZİNE RUSYA'DA BULUNDU
Merak uyandıran keşfin adresinin ise Rusya olduğu açıklandı. Hazine, ülkenin kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde bulunan Orta Çağ yerleşimi Tiversky Gorodok'taki kazılarda ortaya çıkarıldı.
Kazılar, Rusya Bilimler Akademisi Antropoloji ve Etnografya Müzesi ile St. Petersburg merkezli Actual Archaeology araştırma merkezinden uzmanlar tarafından yürütülüyor.
Bazı eşyaların hazinenin gömüldüğü tarihten yüzlerce yıl daha eski olması, değerli parçaların uzun süre el değiştirmiş veya kuşaklar boyunca saklanmış olabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar yapılacak ayrıntılı incelemelerle hazinenin kökenini ve toprağa gömüldüğü dönemi daha kesin biçimde belirlemeyi hedefliyor.