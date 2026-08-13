Toprağın altındaki sır çözülüyor: Göbeklitepe’nin kuzey kesiminde ilk kazı başladı

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin 2'nci evresine, milattan önce 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı.