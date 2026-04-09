Gazeteci Cem Seyman Youtube kanalında “Madensiz kalkınamayız” konusuna değindi. Seymen, Türkiye’de köylerin maden şirketlerinin doğaya ve yerleşim alanlarına verdiği zararlarla mücadele ettiğini belirtti.

ASIL SORU 'MADENCİLİK Mİ YOKSA AKILCI KALKINMA MI?'

Madenciliğin önemli bir sektör olduğunu ifade eden Seymen, asıl sorunun Türkiye’de madenciliğin gerçek kalkınma mı yoksa yanılsama mı olduğu olduğunu söyledi. “Madenlerimizi çıkarmayalım mı? Toprağın altındaki servet yatsın mı?” sorusu yıllardır hükümet ve şirketlerce savunuluyor. Dünya çapında 90 maden türünün 60’ına sahip Türkiye’de madencilik, akıl ve bilimle yapılmadığında ciddi tartışmalara yol açıyor.

MADENSİZ KALKINMA SÖZÜ

1957’de kurulan Eti Madencilik, Cumhuriyetin bilim ve iktisat vizyonuna dayalı bir başarı örneğiydi. Krom, bor, bakır ve çinko gibi madenler sanayi için kritik öneme sahipti. Özellikle bor, camdan seramiğe, temizlik ürünlerinden enerjiye kadar büyük bir katma değer potansiyeli taşıyor. Günümüzde ise “madensiz kalkınamayız” söylemi, halkı ikna etmeye yönelik bir slogana dönüşmüş durumda. Asıl soru “maden çıkaralım mı?” değil, “nasıl bir madencilik yapmalıyız?” olmalı.

AVATAR FİLMİNE BENZETTİ

Seymen, Gümüşhane’nin %93’ü, Kütahya’nın %92’si ve Rize’nin %86’sının maden ruhsatlı olduğunu hatırlattı. Kazdağları’ndaki orman ve su havzalarına yapılan saldırıları “Hollywood’un Avatar filmindeki acımasız sahnelere benziyor” diyerek örnekledi. Bu yaklaşımın sürdürülebilir kalkınmayla bağdaşmadığını belirten Seymen, çıkarılan madenlerin çoğunun düşük işlenmiş şekilde ihraç edildiğini ve katma değerin başka ülkelerde yaratıldığını söyledi.

Gerçek kalkınmanın doğayı koruyarak üretim yapmak olduğunu vurgulayan Seymen, sürdürülemez madenciliğin yerel refah yaratmadığını ve tarım ile turizm gibi sektörleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.