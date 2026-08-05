Toprağın altındaki Bizans’ın üssü gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi'nin girişimleri sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ve yaklaşık 1468 yıl önce inşa edilen Justinianus Köprüsü'nün restorasyon ve kazı çalışmaları 8 yılda tamamlandı. Restorasyon süreci boyunca yürütülen arkeolojik kazılarda, çok sayıda tarihi eser envantere alındı. 2018-2025 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 15 bronz sikke, haç motifli mermer sütun başlığı, mermer sütun ve sütun parçaları, iki mermer yazıt parçası, bronz spatül, bronz yüzük ile bronz iğneler bulundu.