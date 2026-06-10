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Kaynak: İHA

Osmaniye’de kaçak akaryakıta yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, farklı noktalarda depolanan toplam 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında D-400 kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede tank içerisinde 825 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, sürücü H.G. ile iş yeri sahibi M.Ö. bağlantılı bir işletmede arama gerçekleştirdi. İş yerindeki plastik tank ve varillerde bin 423 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Aramalar sırasında ayrıca akaryakıtın saklanması amacıyla toprağa gömüldüğü değerlendirilen bir yer altı tankı ortaya çıkarıldı. Tank içerisinde yapılan kontrolde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda el konulan toplam 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt, gerekli işlemlerin ardından Osmaniye İl Özel İdaresine teslim edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.G. ve M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.