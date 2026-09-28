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Kaynak: AA

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir'de belirlenen bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

TOPRAĞIN ALTINA DÜZENEK KURMUŞLAR

Depoda yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette akaryakıt tankı tespit edildi. Operasyonda 1250 litre kaçak akaryakıtın yanı sıra; 2 adet sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 adet yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

TIRDAN DEPOYA HORTUMLA AKTARIM ANLARI KAMERADA

Jandarma tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, bir tırın deposundan hortum vasıtasıyla depodaki fiber tanklara akaryakıt aktarıldığı anlar yer aldı. Ekiplerin toprağa gömülü gizli tankı küreklerle kazarak gün yüzüne çıkardığı anlar da saniye saniye kaydedildi.